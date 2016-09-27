Вратарь «Спартака» Беспалов приступил к тренировкам на льду

Голкипер «Спартака» Никита Беспалов провел первую тренировку в общей группе.

- Сегодня у вас была полноценная тренировка или вы пока только вкатывались в общий режим?

- Полноценная. Просто попросили меня следить за своим самочувствием и, если будет тяжело, меняться чаще. Повторюсь, было тяжело, но так как мне хочется скорее вернуться в игру, я постоянно лез в ворота.

- Когда вы будете готовы помочь команде в матчах чемпионата КХЛ?

- Этот вопрос со мной пока даже не обсуждался, поэтому назвать какую-то конкретную дату пока сложно. Могу сказать только одно: как только тренерский и медицинский штабы команды дадут мне зелёный свет, сразу же вернусь в заявку, мне уже не терпится играть, - цитирует Беспалова официальный сайт «красно-белых».

Напомним, что Беспалов получил тяжелую травму в результате столкновения с Глебом Клименко во встрече с «Амуром».