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Китай надеется принять чемпионат мира 2030 года

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  L'EquipeКомментарии

Вице-президент Федерации футбола Китая Чжань Цзянь верит, что в его стране в 2030 году пройдет чемпионат мира.

- У всех футбольных болельщиков Китая есть мечта — проведение чемпионата мира в нашей стране.

В соответствии с подходом ФИФА Китаю очень трудно претендовать на проведение турнира в 2026 году. Я бы хотел, чтоб турнир прошел у нас как можно раньше, но мы уважаем решения ФИФА, - заявил функционер.

Напомним, чемпионат мира-2018 года пройдет в России, а турнир 2022 года - в Катаре.

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