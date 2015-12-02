Китай надеется принять чемпионат мира 2030 года

Вице-президент Федерации футбола Китая Чжань Цзянь верит, что в его стране в 2030 году пройдет чемпионат мира.

- У всех футбольных болельщиков Китая есть мечта — проведение чемпионата мира в нашей стране.

В соответствии с подходом ФИФА Китаю очень трудно претендовать на проведение турнира в 2026 году. Я бы хотел, чтоб турнир прошел у нас как можно раньше, но мы уважаем решения ФИФА, - заявил функционер.

Напомним, чемпионат мира-2018 года пройдет в России, а турнир 2022 года - в Катаре.

