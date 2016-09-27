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Николас Ломбертс: У «Зенита» стоит цель пройти как можно дальше или даже выиграть Лигу Европы

Татьяна Кокорина
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы против АЗ.

- Будет два подряд важных матча - с АЗ и со «Спартаком». Команда готова сыграть на максимуме возможностей?
- Все готовы к важным играм на этой неделе. «Зенит» - топ-клуб, ему не впервой играть две важные игры за короткий период. Я думаю, все хорошо готовы к завтрашней игре.

- Вы играли с АЗ восемь лет назад. Какие впечатления остались от той игры и как изменилась их команда?
- В тот год мы выиграли Кубок УЕФА - у меня хорошие воспоминания. Тогда в АЗ было много бельгийских игроков, а тренировал Луи ван Гал. Мы сыграли 1:1, начав путь к Кубку УЕФА. Тот год оставил массу положительных эмоций у нас. 

- Ван дер Бром до 2014 года руководил «Андерлехтом», который доставил «Зениту» трудности. Теперь этот тренер в АЗ. Ожидаете, что игра будет похожа?
- Он сумел сделать «Андерлехт» чемпионом. Он хороший и типичный голландский тренер, который проповедует атакующий футбол. Он привел АЗ к успеху в прошлом году, несмотря на финансовые трудности.

- «Зенит» давно не играл в Лиге Европы. Это будут новые эмоции?
- Два года назад мы играли в Лиге Европы, мы давно не играли в группе, но сейчас играем здесь. Мы хотим дойти как можно дальше. У «Зенита» всегда стоит цель в пройти далеко в Лиге чемпионов, и здесь то же самое. Возможно, даже выиграть Лигу Европы. У нас достаточно мотивации, потому что мы профессионалы, - передает слова Ломбертса корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, встреча пройдет в Петербурге 29 сентября и начнется в 22:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.

В первом туре «Зенит» в гостях обыграл «Маккаби» со счетом 4:3, АЗ сыграл вничью с ирландским «Дандолком» - 1:1.

Матч

Зенит - Алкмар

Место и дата

29 сентября 22:05, Петровский, Текстовая трансляция

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