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Саутин претендует на пост главного тренера сборной России по прыжкам в воду

Ярослав Карамов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Контракт главного тренера сборной России по прыжкам в воду Олега Зайцева продлен не будет, на этот пост претендует двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Экспертный совет в министерстве спорта России по итогам выступления прыгунов в воду пройдет 5 октября. На Играх-2016 российские прыгуны в воду впервые с 1988 года остались без медалей.

Ранее Саутин подтвердил желание работать на этом посту.

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