Саутин претендует на пост главного тренера сборной России по прыжкам в воду
Контракт главного тренера сборной России по прыжкам в воду Олега Зайцева продлен не будет, на этот пост претендует двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Саутин, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Экспертный совет в министерстве спорта России по итогам выступления прыгунов в воду пройдет 5 октября. На Играх-2016 российские прыгуны в воду впервые с 1988 года остались без медалей.
Ранее Саутин подтвердил желание работать на этом посту.
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