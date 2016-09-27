Владимир Соботка: Сделаю все, чтобы помочь «Авангарду» остаться на первом месте

Нападающий «Авангарда» Владимир Соботка дал первое интервью после возвращения в Омск.

- Я готов сыграть в ближайших матчах. Но сначала мне надо поговорить с тренерским штабом команды, чтобы мы это обсудили. Думаю, в последующие игры, я уже точно появлюсь на льду.

- За выступлением «Авангарда» следили?

- Да, конечно. Я смотрел матчи команды, в том числе и через Интернет. Я был рад тому, как клуб выступает. Да, две последние игры мы проиграли, но я сделаю все, чтобы помочь команде для того, чтобы мы продолжали идти на первом месте.

- Выступление на Кубке мира – очень ценный опыт. Это совсем другой хоккей. Конечно, жаль, что мы не смогли одолеть сборную Европы и попасть в полуфинал турнира, - рассказал Соботка в интервью официальному сайту «ястребов».

Напомним, что ближайший матч омский «Авангард» проведет дома 29 сентября против «Салавата Юлаева».



