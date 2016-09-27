Главный тренер АЗ: Самый сильный игрок «Зенита» - Аксель Витсель

Главный тренер АЗ Джон Ван ден Бром поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита».

- На какие слабые слабые стороны «Зенита» обращали внимание?

- У «Зенита» нет слабых сторон, но мы надеемся завтра найти какие-то моменты, пространство, чтобы выиграть.



- Вы играли против «Зенита», когда работали в «Андерлехте». Как изменилась команда?

- Это было четыре года назад. «Зенит» выиграл дома и проиграл на выезде, но с тех пор многое изменилось.



- Раньше у «Зенита» был лидер - Халк. Кого вы опасаетесь теперь?

- Место Халка занято другими нападающими, все зависит от того, кто выйдет завтра на поле. Самый сильный игрок, на мой взгляд, Аксель Витсель, - передает слова Ван ден Брома корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, встреча пройдет в Петербурге 29 сентября и начнется в 22:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.

В первом туре «Зенит» в гостях обыграл «Маккаби» со счетом 4:3, АЗ сыграл вничью с ирландским «Дандолком» - 1:1.