Рон Влар: Я не общался с Промесом о «Зените». У нас и без того достаточно информации

Защитник АЗ Рон Влар поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы против «Зенита».

– В премьер-лиге выступает Квинси Промес. Вы общались с ним по поводу «Зенита», слабых сторон этой команды?

– Я не общался с Квинси. У нас и без того достаточно информации о «Зените». Мы знаем, что нужно делать на поле, - передает слова Влара корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, встреча пройдет в Петербурге 29 сентября и начнется в 22:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.

В первом туре «Зенит» в гостях обыграл «Маккаби» со счетом 4:3, АЗ сыграл вничью с ирландским «Дандолком» - 1:1.