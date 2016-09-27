Балотелли готов сыграть за «Ниццу» против «Краснодара», Бодмер пропустит встречу
21 футболист «Ниццы» отправился в Краснодар на матч группового раунда Лиги Европы.
Из-за болезни встречу пропустить один из ключевых полузащитников французского клуба Матье Бодмер, сообщает официальный сайт клуба.
Состав «Ниццы»
Вратари: Хассен, Кардинал, Бенитес.
Защитники: Суке, Байсс, Рикарду, Боскальи, Далберт, Данте, Сарр.
Полузащитники: Беланда, Сери, Лусамба, Эйссерик, Вальтер, Сиприен, Козьелло.
Нападающие: Балотелли, Босетти, Плеа, Донис.
Матч
Место и дата
29 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция
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