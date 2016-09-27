Балотелли готов сыграть за «Ниццу» против «Краснодара», Бодмер пропустит встречу

Жоаозиньо: Был бы рад получить приглашение в сборную России, это стало бы для меня огромной честью

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо, который недавно получил паспорт РФ, рассказал о своих планах на будущее, а также оценил работу Игоря Шалимова в качестве главного тренера «быков» после ухода Олега Кононова.