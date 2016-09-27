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Роман Ротенберг: Дацюк вернется в строй в ближайшее время

Ярослав Карамов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии нападающего Павла Дацюка, получившего травму в матче Кубке мира Россия - Северная Америка.

Из-за повреждения форвард пропустил заключительную игру группового этапа турнира с финнами и полуфинал с канадцами.

«Дополнительное обследование показало, что у Дацюка ничего серьезного. Как говорят в таких случаях, его статус - «вернется со дня на день». Сейчас Павел получил несколько дней отдыха после Кубка мира, в ближайшее время вернется на лед», - цитирует Ротенберга «Р-Спорт».

Следующий матч питерские армейцы проведут в четверг: в регулярном чемпионате КХЛ они дома встретятся с «Куньлунем».

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