Роман Ротенберг: Дацюк вернется в строй в ближайшее время

Вице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии нападающего Павла Дацюка, получившего травму в матче Кубке мира Россия - Северная Америка.

Из-за повреждения форвард пропустил заключительную игру группового этапа турнира с финнами и полуфинал с канадцами.

«Дополнительное обследование показало, что у Дацюка ничего серьезного. Как говорят в таких случаях, его статус - «вернется со дня на день». Сейчас Павел получил несколько дней отдыха после Кубка мира, в ближайшее время вернется на лед», - цитирует Ротенберга «Р-Спорт».

Следующий матч питерские армейцы проведут в четверг: в регулярном чемпионате КХЛ они дома встретятся с «Куньлунем».