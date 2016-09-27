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Дмитрий Тарасов: Каждый день делаю новые упражнения, уже справляюсь с нагрузкой

Андрей Ефимов
Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» рассказал о том, как идет восстановление после травмы, полученной им в товарищеском матче против Турции.

- Операцию мне сделали еще две с половиной недели назад. Очень понравился хирург: я проникся и доверился ему полностью. Результатом хирург остался доволен. Я заметил, что программы восстановления в Италии и Германии, где я лечил предыдущую травму, абсолютно разные. Там я первое время вообще не мог без костылей, а тут на третий день уже встал и пошел, используя только специальные наколенники. Каждый день делаю новые упражнения, уже справляюсь с нагрузкой, которую не мог себе позволить после первой травмы. Но торопиться не хочу: всему свое время.

Внимательно следил за играми команды. Очень переживаю, держу с ребятами контакт. Обидные поражения, незаслуженные. Но я верю, что все будет хорошо. Надо еще больше работать – успеха можно добиться только через труд.

Обязательно приду на встречу с болельщиками, очень жду открытого диалога. Ну, и на матч против «Арсенала», естественно. В трудные для команды минуты мы должны сплотиться и быть единым целым! – цитирует Тарасова официальный сайт «Локомотива».

Напомним, что московский «Локомотив» проиграл три последних встречи в чемпионате России.

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