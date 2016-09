Билл Дэйли: В данный момент реакции НХЛ на демарш Овечкина не будет

Вице-президент НХЛ Билл Дэйли прокомментировал слова Александра Овечкина, который намерен принять участие в Олимпиаде-2018, даже если лига не отпустит в Корею своих игроков.

- В данный момент реакции лиги на демарш Александра не последует. Если большинство или хотя бы значительная группа игроков будут иметь такое же мнение, как у Овечкина, то мы подумаем и обсудим ситуацию.

Пока же есть только одна суперзвезда, у которой есть контракт с нашим клубом. Клуб имеет право действовать по своему усмотрению, - заявил Дэйли.

NHL deputy commish Bill Daly, to @wyshynski, on Alex Ovechkin's intention to attend the 2018 Olympics regardless of NHL participation: pic.twitter.com/LM8SDL0BZk