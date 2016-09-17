Кербер уступила Квитовой на турнире в Ухане
Первая ракетка мира Анжелик Кербер не смогла выйти в четвертьфинал турнира в китайском Ухане.
В третьем круге Кербер уступила в трех сетах чешке Петре Квитовой. Матч продолжался почти 3 с половиной часа.
За выход в полуфинал Квитова поспорит с британской теннисисткой Йоханной Контой.
Напомним, Анжелик Кербер стала первой ракеткой мира после победы на Открытом чемпионате США.
Ухань (Китай)
Турнир WTA
Категория «Премьер»
Покрытие - хард. Призовой фонд - 2 589 000 долларов США
Третий круг
Матч
Кербер А. (Германия) - Квитова П. (Чехия) - 7:6, 5:7, 4:6
Место и дата
28 сентября 14:00, , Онлайн-трансляция
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