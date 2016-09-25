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«Локомотив» вновь сыграет с «Уфой»

Сергей Иванов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Как стало известно Sovsport.ru, «Локомотив» во время паузы, связанной с матчами сборных в начале октября, проведет один контрольный матч.

Соперником команды Юрия Семина будет «Уфа», с которой железнодорожники играли в позапрошлом туре, и неожиданно уступили дома 0:1.

Встреча с командой Виктора Гончаренко состоится на запасном поле «Локомотива» 9 октября. 

«Локомотив» сейчас занимает 13-е место в чемпионате, «Уфа» - 9-е.  

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