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Мирча Луческу: В матче с «Анжи» был чистый пенальти на Кокорине, счет должен был стать 3:1

Андрей Васильев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о матче восьмого тура РФПЛ против «Анжи».

– Можно ли говорить, что результат матча с «Анжи» оказался полезным для «Зенита»?
– Я скажу одно: был чистый пенальти на Кокорине, счет должен был стать 3:1. Его не назначили, и в следующей атаке соперник сравнял счет. На мой взгляд, нарушение было гораздо более явным, чем то, которое привело к пенальти у Нету. Но, уверен, ребята пережили эту игру.

– На какие моменты того матча вы обратили внимание?
– Это останется между нами в команде. Но мы, конечно, разобрали матч в деталях, - передает слова Луческу корреспондент Spb.Sovsport.ru.

Напомним, «Зенит» в Каспийске сыграл вничью с «Анжи» - 2:2. В составе сине-бело-голубых дублем отметился Артем Дзюба, за махачкалинский клуб отличились Бернард Бериша (с пенальти) и Янник Боли.

Петербургский клуб набрал 16 очков и остался на третьей строчке турнирной таблицы. Команда Павла Врбы идет с двенадцатью очками на седьмом месте. В девятом туре РФПЛ зенитовцы 2 октября дома примут «Спартак», «Анжи» свой матч проведет днем ранее против «Крыльев Советов».

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