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Владислав Радимов: Не исключено, что АЗ попытается засветить своих футболистов в Европе

Игорь Сарычев
Источник:  «Спорт уик-энд»Комментарии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы между основной командой и АЗ.

- Не исключено, что АЗ попытается засветить своих футболистов в Европе - за счет этого голландские клубы и живут. Наверняка покажет романтичный футбол. У нашей команды более опытные игроки. Так что будет интересно посмотреть, что случится на самом деле. Допускаю вариант, что будет классическая схема: 4-3-3, чтобы футболисты могли и атаковать, и в обороне показывать свои качества, чтобы попасть на заметку селекционерам, - приводит слова Радимова «Спорт уик-энд».

Напомним, встреча пройдет в Петербурге 29 сентября и начнется в 22:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.

В первом туре «Зенит» в гостях обыграл «Маккаби» со счетом 4:3, АЗ сыграл вничью с ирландским «Дандолком» - 1:1.

Матч

Зенит - Алкмар

Место и дата

29 сентября 22:05, Петровский, Текстовая трансляция

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