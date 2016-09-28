Владислав Радимов: Не исключено, что АЗ попытается засветить своих футболистов в Европе

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы между основной командой и АЗ.



- Не исключено, что АЗ попытается засветить своих футболистов в Европе - за счет этого голландские клубы и живут. Наверняка покажет романтичный футбол. У нашей команды более опытные игроки. Так что будет интересно посмотреть, что случится на самом деле. Допускаю вариант, что будет классическая схема: 4-3-3, чтобы футболисты могли и атаковать, и в обороне показывать свои качества, чтобы попасть на заметку селекционерам, - приводит слова Радимова «Спорт уик-энд».



Напомним, встреча пройдет в Петербурге 29 сентября и начнется в 22:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию игры.

В первом туре «Зенит» в гостях обыграл «Маккаби» со счетом 4:3, АЗ сыграл вничью с ирландским «Дандолком» - 1:1.