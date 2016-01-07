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Юношеская сборная России обыграла команду Боснии в квалификации Евро-2017

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Юношеская сборная России обыграла команду Боснии и Герцеговины в рамках отборочного турнира Евро-2017 среди игроков не старше 17 лет со счетом 2:1 и заняла первое место в своей группе.

На 13-й минуте встречи отличился Даниил Лопатин. В самом начале второго тайма Кирилл Колесниченко удвоил счет. На 78-й минуте сборная Боснии сократил разницу в счете – отличился Милан Шиканич.

U17 ЧЕ-2017.
Отборочный раунд.

Россия U17 — Босния и Герцеговина U17 — 2:1
Голы: Лопатин, 13 (1:0); Колесниченко, 49 (2:0); Шиканич, 78 (2:1).

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