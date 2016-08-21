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МОК вынес предупреждения трем боксерам, делавшим ставки в Рио-де-Жанейро

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  МОККомментарии

Международный олимпийский комитет сделал выговор трем боксерам, делавшим ставки на бои турнира в Рио-де-Жанейро.

«Так как у спортсменов не было намерения манипулировать результатами каких-либо соревнований, всем трем атлетам объявлен строгий выговор, их обязали пройти и внести свой вклад в различные образовательные программы», - говорится в сообщении МОК.

Выговор вынесен бронзовому призеру Игр-2012, чемпиону мира и Европы ирландцу Майклу Конлану, его соотечественнику Стиву Джерарду Доннелли и бронзовому призеру чемпионата мира-2013 британцу Энтони Фаулеру.

Отметим, что Конлан после Игр в Рио-де-Жанейро намерен продолжить карьеру на профессиональном ринге.


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