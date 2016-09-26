Тренер «Ниццы» Фавр: Балотелли восстановился от травмы
Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр рассказал о подготовке форварда Марио Балотелли к матчу Лиги Европы с «Краснодаром».
– Вчера Марио тренировался в общей группе. Мы посмотрим, как он будет чувствовать себя на тренировке сегодня. Он восстановился от травмы, но решения о его участии в матче мы примем сегодня, – сказал Фавр.
Матч
Место и дата
29 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически