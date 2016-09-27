Тренер «Ниццы» Фавр: Мы осложнили себе задачу, проиграв «Шальке»

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром».

– Мы проиграли «Шальке» и осложнили себе задачу, – сказал Фавр. – Завтра нам важно побеждать, чтобы вернуться в борьбу. Тем более «Краснодар» начал турнир с победы. Это очень хорошая команда, но у нас свои цели – отобрать у них очки.

– В каком состояния находится «Ницца»?

– Нам удалось хорошо стартовать в Лиге 1. Мы возглавляем таблицу, но Лига Европы – это совершенно другой турнир. «Краснодар» – отличная команда, у которой нам нужно забирать очки. Других мыслей у нас нет.

– Что бы вы выделили в игре «Краснодара»?

– «Краснодар» играет по схеме 4-3-3. Легко перестраивается на схему 4-2-3-1. Команда умеет качественно менять игру в зависимости от соперника, классно строит атаки, особенно быстрые. «Краснодар» – крепкая команда, которая может удивить любого.