Робин ван Перси: Сейчас я открыт для любых предложений

Форвард сборной Голландии Робин ван Перси пока не знает, в каком клубе продолжит карьеру.

- В последние годы я много переезжал с места на место, и мне это нравится. Футбол научил меня тому, что нельзя планировать свою карьеру на годы вперед. Нужно принимать изменчивое положение вещей. Вот как я буду подходить к делу в последние несколько лет карьеры. Сейчас я открыт для любых предложений.

Я играл за пределами Голландии в 13 лет и чувствовал себя комфортно везде: в Англии, Турции — где угодно, - рассказал ван Перси.

Напомним, с 2015 года Робин ван Перси защищает цвета стамбульского «Фенербахче». Ранее он играл за «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Фейеноорд».

Ван Перси - серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира 2010 и 2014 годов.

