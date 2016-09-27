Совет учредителей «Куньлуня» обсудит строительство новой арены в Пекине

Совет учредителей китайского «Куньлуня» обсудит возможность строительства в Пекине новой арены для команды. Об этом сообщил председатель совета учредителей Чжао Сяоюй.

- Клубу всего четыре месяца, и пока мы еще только прорабатываем все вопросы с домашней площадкой. У КХЛ есть свой регламент, свои требования, и нам нужно время, чтобы совместно решить все вопросы. Сказать точно, что и в будущем нашей площадкой будет LeSports Center, не могу, возможно, в Пекине будет построен новый дворец. В ближайшее время мы обсудим вариант, - рассказал Сяоюй «Р-Спорт».

Напомним, Куньлунь выступает в КХЛ с сезона 2016/2017. На данный момент китайская команда провела в чемпионате 10 встречи с 12 очкми занимает 14 строчку в турнирной таблице Восточной конференции.