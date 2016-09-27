Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейЦСКА3 : 0Куньлунь
ФутболКопенгаген4 : 0Брюгге
ФутболСпортинг2 : 0Легия
ФутболСевилья1 : 0Лион
ФутболМонако1 : 1Байер
ХоккейСКА3 : 2 БАдмирал
ФутболЛестер Сити1 : 0Порту
ФутболБоруссия2 : 2Реал
ФутболДинамо Загреб0 : 4Ювентус
ФутболЦСКА0 : 1Тоттенхэм
ТеннисУильямс2:6, 2:6Кузнецова
ХоккейАк Барс0 : 0Йокерит
ФутболБешикташ- : -Динамо Киев
ФутболРостов- : -ПСВ
ФутболСелтик- : -Манчестер Сити
ФутболРостов (мол)0 : 6ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва- : -Витязь
ФутболАтлетико- : -Бавария
ФутболАрсенал- : -Базель
ФутболБоруссия М- : -Барселона
ХоккейСибирь- : -Металлург
ХоккейСпартак- : -Автомобилист
ХоккейСКА- : -Куньлунь
ФутболФиорентина- : -Карабах
ФутболЗенит- : -Алкмар
ХоккейАвангард- : -Салават Юлаев
ХоккейЦСКА- : -Амур
ФутболСпарта- : -Интер
ФутболКраснодар- : -Ницца
ФутболФенербахче- : -Фейеноорд

Защитник «Ниццы» Поль Баисс: «Шальке 04 подал нам урок»

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Защитник «Ниццы» Поль Баисс поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром».

– В игре с «Шальке 04» нам не хватило опыта матчей такого уровня, – сказал Баисс. – «Шальке 04» нас задавил. Но мы извлекли урок для себя из этого матча, и завтра готовы показать, что мы сделали.

– Насколько отличается ваш футбол в Лиги Европы и чемпионате Франции?
– Мы хорошо стартовали в национальном чемпионате и сейчас занимаем там первое место. Но в Лиге Европы мы намерены изменить свой стиль, больше атаковать. Нельзя все время сидеть в обороне. Нам важно наверстать отставание, которое появилось после поражения от «Шальке 04». Мы намерены это сделать завтра.

– Каким номером завтра будет играть «Ницца»?
– Мы будем выполнять установку нашего главного тренера. Нам завтра важно выполнить установку главного тренера, сыграть интенсивно, смотря на себя, а не соперника.

Матч

Краснодар - Ницца

Место и дата

29 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тренер «Ниццы» Фавр: «Мы осложнили себе задачу, проиграв «Шальке»Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром».Тренер «Ниццы» Фавр: Балотелли восстановился от травмыГлавный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр рассказал о подготовке форварда Марио Балотелли к матчу Лиги Европы с «Краснодаром».Мирча Луческу: В матче с «Анжи» был чистый пенальти на Кокорине, счет должен был стать 3:1Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о матче восьмого тура РФПЛ против «Анжи».Мирча Луческу: Новосельцев не готовится к матчу с АЗ. Скорее всего, и в сборную России он не поедетГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о состоянии защитника Ивана Новосельцева.Николас Ломбертс: У «Зенита» стоит цель пройти как можно дальше или даже выиграть Лигу ЕвропыЗащитник «Зенита» Николас Ломбертс поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы против АЗ.«Газону, в отличие от «Краснодара» терять уже нечего»«Газону, в отличие от «Краснодара» терять уже нечего»Корреспондент «Советского спорта» – о подготовке «Краснодара» и поля стадиона «Кубань» к матчу с «Ниццей».Балотелли готов сыграть за «Ниццу» против «Краснодара», Бодмер пропустит встречу21 футболист «Ниццы» отправился в Краснодар на матч группового раунда Лиги Европы.Пинки для Анюкова и одно слово Луческу. «Зенит» перед матчем с АЗ в цифрахПинки для Анюкова и одно слово Луческу. «Зенит» перед матчем с АЗ в цифрахSpb.Sovsport.ru – о неожиданно закрытой открытой тренировке «Зенита» перед первым домашним матчем Луческу в Лиге Европы.Игорь Шалимов: Хотим сыграть с «Ниццей» с позиции силыГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Ниццей» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.Защитник «Краснодара» Налдо: «Нам нужно закрыть Балотелли»Бразильский защитник «Краснодара» Налдо поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с «Ниццей».Игорь Шалимов: Подберезкин выйдет в основе, Измайлов – на 30 минутГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов перед матчем группового этапа Лиги Европы с французской «Ниццей» рассказал о состоянии своих подопечных.Игорь Шалимов: «Ницца» играет как «Ростов»Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы с французской «Ниццей» поделился мнением о сопернике.Юрий Вернидуб: Чего лукавить, страшно выходить на «Олд Траффорд»Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от гостевого матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», которая состоится 29 сентября.«Зенит» – АЗ. Жирков и Новосельцев не тренируются с командойСанкт-Петербургский «Зенит» продолжает подготовку к матчу 2-го тура Лиги Европы против АЗ из Алкмара.Жоаозиньо: Был бы рад получить приглашение в сборную России, это стало бы для меня огромной честьюПолузащитник «Краснодара» Жоаозиньо, который недавно получил паспорт РФ, рассказал о своих планах на будущее, а также оценил работу Игоря Шалимова в качестве главного тренера «быков» после ухода Олега Кононова.Виталий Калешин: Балотелли? Все талантливые люди ведут себя неординарноЗащитник «Краснодара» Виталий Калешин вспомнил о встрече с нападающим «Ниццы» Марио Балотелли на игре Лиги чемпионов 2009 года между миланским «Интером» и казанским «Рубином.Балотелли готов сыграть против «Краснодара»Тренерский штаб «Ниццы» определился со списком футболистов, которые отправятся на игру с «Краснодаром» 29 сентября.Ибрагимович пропустит матч Лиги Европы с «Зарей»Нападающий Златан Ибрагимович не примет участие в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с «Зарей».Виталий Калешин: При Шалимове требования в «Краснодаре» стали гораздо жестчеЗащитник «Краснодара» Виталий Калешин оценил вклад исполняющего обязанности главного тренера Игоря Шалимова в последние успехи команды.УЕФА: Арест финансовых средств «Спартака» не связан с нарушением правил и не является санкциейПресс-служба УЕФА сообщила, что арест финансовых средств московского «Спартака» не связан с нарушением правил этой организации и не является санкцией к клубу.

Cпецпредложение