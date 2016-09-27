Защитник «Ниццы» Поль Баисс: «Шальке 04 подал нам урок»
Защитник «Ниццы» Поль Баисс поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги Европы с «Краснодаром».
– В игре с «Шальке 04» нам не хватило опыта матчей такого уровня, – сказал Баисс. – «Шальке 04» нас задавил. Но мы извлекли урок для себя из этого матча, и завтра готовы показать, что мы сделали.
– Насколько отличается ваш футбол в Лиги Европы и чемпионате Франции?
– Мы хорошо стартовали в национальном чемпионате и сейчас занимаем там первое место. Но в Лиге Европы мы намерены изменить свой стиль, больше атаковать. Нельзя все время сидеть в обороне. Нам важно наверстать отставание, которое появилось после поражения от «Шальке 04». Мы намерены это сделать завтра.
– Каким номером завтра будет играть «Ницца»?
– Мы будем выполнять установку нашего главного тренера. Нам завтра важно выполнить установку главного тренера, сыграть интенсивно, смотря на себя, а не соперника.
Матч
Место и дата
29 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция