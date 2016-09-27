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Ральф Крюгер: С первого дня на Кубке мира мы видим отличный хоккей

Андрей Ефимов
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Главный тренер сборной Европы Ральф Крюгер поделился эмоциями от проходящего в Торонто Кубка мира.

- Большой опыт, большая возможность поработать на высочайшем уровне. Наша команда представляет всю Европу. Конечно, руководство такой командой – это особая специфика. На этом турнире много споров о сборной Европы или сборной Северной Америки. Но Кубок мира удался, каждая игра захватывает, с первого дня мы видим отличный хоккей. Я очень доволен тем, что являюсь частью этого процесса, имею возможность работать с такими классными игроками, - цитирует Крюгера «Чемпионат».

Напомним, в первом матче финала сборная Европы уступили канадской команде со счетом 1:3. Вторая встреча состоится 30 сентября в 3:00 по московскому времени.

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