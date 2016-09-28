Дмитрий Хохлов: У «Ростова» неплохие шансы на успех в матче с ПСВ

Бывший полузащитник ПСВ и сборной России Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча голландского клуба с «Ростовом» в Лиге чемпионов.

- Думаю, у «Ростова» есть неплохие шансы на успех, тем более матч пройдет дома. Не следил за выступлением ПСВ, но, мне кажется, «Ростов» умеет правильно выбрать тактику. Скорее всего, они уже разобрали соперника и знают, как играть.

Главное, воплотить это в жизни. Ситуация в команде сейчас непростая — есть внутренние проблемы. Я думаю, они привыкли уже к этому. То, что «Ростов» попал в Лигу Чемпионов, для команды это большой подвиг, - рассказал Хохлов.

Матч «Ростов» - ПСВ начнется сегодня в 21:45 по московскому времени.

В первом туре ростовчане на выезде уступили «Баварии» (0:5), а чемпионы Голландии на своем поле проиграли мадридскому «Атлетико» (0:1).