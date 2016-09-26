EG, DC, Alliance и complexity приглашены на Northern Arena
Организаторы Northern Arena Dota 2 BEAT Invitational анонсировали список приглашенных команд на турнир.
Приглашения получили Evil Geniuses, Digital Chaos, Alliance, и compLexity. Следующие три приглашения объявят позже.
Финальная стадия Northern Arena BEAT Invitational пройдет с 11 по 13 ноября в городе Монреаль, Канаде. Событие примет «Белл-Центр», домашняя арена хоккейного клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс». Призовой фонд турнира составит 100 000 долларов.
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