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Президент организации Чеферин пока не планирует посещать Крым

Андрей Ефимов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин пока не планирует визитов в Россию и Крым. Об этом сообщила пресс-служба организации.

- У президента УЕФА в настоящее время нет запланированных визитов в Россию и Крым, - цитирует пресс-службу УЕФА «Р-Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что новый глава УЕФА должен посетить Крым в конце сентября – начале октября.

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