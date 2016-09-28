Сон Хын Мина могут призвать в корейскую армию

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, забивший гол в ворота ЦСКА в матче Лиги чемпионов, может вынужденно покинуть команду.

Футболист должен отслужить в корейской армии до того, как ему исполнится 28 лет.

Единственным шансом избежать службы для корейских спортсменов является завоевание медали на Олимпийских играх и других крупных международных турнирах. Последняя возможность избежать призыва и ограничиться четырехнедельными военными сборами Сону предоставится в 2018 году, когда состоятся Азиатские игры.

В 2015 году Сон Хын Мин перешел в «Тоттенхэм» из леверкузенского «Байера».