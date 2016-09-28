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Сон Хын Мина могут призвать в корейскую армию

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  The TelegraphКомментарии

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, забивший гол в ворота ЦСКА в матче Лиги чемпионов, может вынужденно покинуть команду.

Футболист должен отслужить в корейской армии до того, как ему исполнится 28 лет.

Единственным шансом избежать службы для корейских спортсменов является завоевание медали на Олимпийских играх и других крупных международных турнирах. Последняя возможность избежать призыва и ограничиться четырехнедельными военными сборами Сону предоставится в 2018 году, когда состоятся Азиатские игры.

В 2015 году Сон Хын Мин перешел в «Тоттенхэм» из леверкузенского «Байера». 

Матч

ЦСКА - Тоттенхэм - 0:1 (0:0)

Голы

Сон Хын Мин 71 (0:1).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин

Предупреждения:

Ерёменко, 37 - Ваньяма, 12

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция


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