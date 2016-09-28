Сон Хын Мина могут призвать в корейскую армию
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, забивший гол в ворота ЦСКА в матче Лиги чемпионов, может вынужденно покинуть команду.
Футболист должен отслужить в корейской армии до того, как ему исполнится 28 лет.
Единственным шансом избежать службы для корейских спортсменов является завоевание медали на Олимпийских играх и других крупных международных турнирах. Последняя возможность избежать призыва и ограничиться четырехнедельными военными сборами Сону предоставится в 2018 году, когда состоятся Азиатские игры.
В 2015 году Сон Хын Мин перешел в «Тоттенхэм» из леверкузенского «Байера».
Матч
Голы
Сон Хын Мин 71 (0:1).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В. (Березуцкий А., 46), Щенников, Игнашевич, Фернандес, Миланов, Ерёменко, Головин, Вернблум, Тошич (Натхо, 72), Траоре
Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрельд, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела, Ваньяма, Алли (Уинкс, 82), Эриксен, Янссен (Нкуду, 66), Сон Хын Мин
Предупреждения:
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
27 сентября 21:45, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция