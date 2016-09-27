Ральф Крюгер: Для меня Кросби – это образец профессионализма

Главный тренер команды Европы Ральф Крюгер поделился мнением о капитане сборной Канады Сидни Кросби.

- Мне приходилось работать с Кросби на Играх в Сочи, когда я входил в тренерский штаб канадцев. Помню, сколько вопросов он задавал, как важно для него было понять, как нужно играть на большом льду. Для меня Сидни – это образец профессионализма. Его игра на Кубке мира, то, как он выделяется даже в такой суперзвездной команде, восхищают. И тем не менее мы должны придумать, как его остановить в четверг, - цитирует Крюгера «Р-Спорт».

Напомним, в первом матче финала сборная Европы уступили канадской команде со счетом 1:3. Вторая встреча состоится 30 сентября в 3:00 по московскому времени.