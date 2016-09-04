Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейЦСКА3 : 0Куньлунь
ФутболКопенгаген4 : 0Брюгге
ФутболСпортинг2 : 0Легия
ФутболСевилья1 : 0Лион
ФутболМонако1 : 1Байер
ХоккейСКА3 : 2 БАдмирал
ФутболЛестер Сити1 : 0Порту
ФутболБоруссия2 : 2Реал
ФутболДинамо Загреб0 : 4Ювентус
ФутболЦСКА0 : 1Тоттенхэм
ТеннисУильямс2:6, 2:6Кузнецова
ХоккейАк Барс4 : 1Йокерит
ФутболБешикташ- : -Динамо Киев
ФутболРостов- : -ПСВ
ФутболСелтик- : -Манчестер Сити
ФутболРостов (мол)0 : 6ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва2 : 0Витязь
ФутболАтлетико- : -Бавария
ФутболАрсенал- : -Базель
ФутболБоруссия М- : -Барселона
ХоккейСибирь- : -Металлург
ХоккейСпартак- : -Автомобилист
ХоккейСКА- : -Куньлунь
ФутболФиорентина- : -Карабах
ФутболЗенит- : -Алкмар
ХоккейАвангард- : -Салават Юлаев
ХоккейЦСКА- : -Амур
ФутболСпарта- : -Интер
ФутболКраснодар- : -Ницца
ФутболФенербахче- : -Фейеноорд

Арсен Венгер может возглавить сборную Англии

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Daily TelegraphКомментарии

По информации Daily Telegraph, многолетний наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может стать новым главным тренером сборной Англии.

Контракт Венгера с «канонирами» истекает следующим летом, но главный акционер «Арсенала» Стэн Кронке готов продлить соглашение с французским специалистом до 2019 года.

Арсен Венгер работает с лондонцами с 1996 года.

Ранее Футбольная ассоциация Англии подтвердила отставку главного тренера национальной команды Сэма Эллардайса.

61-летний тренер стал объектом масштабного антикоррупционного расследования. По данным The Telegraph, Эллардайс просил у азиатского агентства 400 000 фунтов стерлингов за помощь в обходе трансферных правил FA. Сегодня утром Эллардайс встретился с руководителями FA Грегом Кларком и Мартином Гленном для обсуждения сложившейся ситуации. По данным источника, вероятность увольнения специалиста достаточно высока.

Сэм Эллардайс возглавил сборную Англии всего 67 дней назад. На этом посту он сменил Роя Ходжсона, который покинул команду после поражения от исландцев (1:2) в матче 1/8 финала Евро-2016.

Под руководством Эллардайса команда провела один официальный матч, обыграв Словакию (1:0) в матче квалификации ЧМ-2018.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алан Ширер: Уход Эллардайса? Это хуже, чем выступление сборной Англии на Евро. Мы посмешище мирового футболаБывший нападающий сборной Англии Алан Ширер прокомментировал отставку Сэма Эллардайса с поста главного тренера национальной команды.Манчини и Блан вошли в список кандидатов на пост наставника сборной АнглииКак сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство футбольной ассоциации Англии приступило к поискам наставника для национальной команды.Эллардайс официально покинул пост главного тренера сборной АнглииФутбольная ассоциация Англии подтвердила отставку главного тренера национальной команды Сэма Эллардайса.Об уходе Эллардайса будет объявлено сегодняГлавный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс может покинуть свой пост уже сегодня. Об этом сообщает Daily Express.Грязный Сэм. Как главный тренер сборной Англии влип в историюГрязный Сэм. Как главный тренер сборной Англии влип в историюГлавный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс, назначенный на эту должность в июле, оказался в центре громкого скандала.Эллардайса могут уволить из сборной Англии на фоне коррупционного скандалаГлавный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс может быть снят со своего поста, сообщает The Times.Урок французского для Конте. Почему «Арсенал» разгромил «Челси»Урок французского для Конте. Почему «Арсенал» разгромил «Челси»Sovsport.ru рецензирует победу «Арсенала» над «Челси» в 6-м туре премьер-лиги.Арсен Венгер: Мы обыграли «Челси» в нашем фирменном стилеГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу своих подопечных над «Челси» (3:0).Антонио Конте: Матч с «Арсеналом» будет особенным для Фабрегаса, но я еще не решил, кто выйдет в основеГлавный тренер «Челси» Антонио Конте высоко оценил наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера, а также допустил, что экс-полузащитник «канониров» Сеск Фабрегас, который ныне выступает за «синих», может начать встречу с первых минут.«Найду Венгера и разобью ему лицо». Истории из новой книги о Жозе Моуринью«Найду Венгера и разобью ему лицо». Истории из новой книги о Жозе МоуриньюЖурналист Роб Бизли выпустил книгу историй о Жозе Моуринью, рассказав о встрече Дженнифер Энистон, вражде с Венгером и «толстом парне» Руни.Арсен Венгер: Не читал книгу Моуринью и не собираюсь этого делатьГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер отказался комментировать выступление «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью, а также заявил, что не читал книгу португальца о своей тренерской деятельности.Арсен Венгер: Оспина доказал скептикам, что является прекрасным вратаремГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер оценил игру голкипера команды Давида Оспины в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1) на «Парк де Пренс».Франция и Англия проведут товарищеский матч на «Стад де Франс» 13 июняСборная Франции проведет товарищеский матч с Англией 13 июня, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии (FA).Оцифровка: 13 лет, 19 подряд и еще 6 самых любопытных цифр новой Лиги чемпионовОцифровка: 13 лет, 19 подряд и еще 6 самых любопытных цифр новой Лиги чемпионовНеочевидное, но яркое и значимое, что нужно знать накануне старта основной стадии нового розыгрыша.Арсен Венгер: Постараемся обрубить каналы подпитки нападения «ПСЖ»Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от матча против «ПСЖ». Напомним, что командам предстоит сыграть в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.Гвардиола - самый высокооплачиваемый тренер в мире по версии The TelegraphИздание The Telegraph опубликовало список самых высокооплачиваемых тренеров мира.Дюрица подозревает сборную Англии в нечестной победе над Словакией в матче отбора ЧМ-2018Защитник сборной Словакии Ян Дюрица, ранее выступавший за «Локомотив» считает, что судья помогал сборной Англии (0:1) в отборочном матче чемпионата мира-2018.Сделай, Сэм. Какую сборную Англии делает Сэм ЭллардайсСделай, Сэм. Какую сборную Англии делает Сэм ЭллардайсСборная Англии начала новую жизнь после позорного вылета с Евро-2016. Sovsport.ru анализирует, какую команду делает новый главный тренер.Сэм Эллардайс: Мы доминировали весь матч и одержали очень важную победуГлавный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Словакии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.Сборная Англии дожала словаков в компенсированное время и с победы начала отборочный турнир ЧМ-2018Сборная Англии переиграла команду Словакии (1:0) в матче квалификационного турнира ЧМ-2018.

Англия
Англиякалендарьстатистика
Сэм Эллардайс
Сэм Эллардайсвсе новости
Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости

Cпецпредложение