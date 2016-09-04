Арсен Венгер может возглавить сборную Англии

По информации Daily Telegraph, многолетний наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может стать новым главным тренером сборной Англии.

Контракт Венгера с «канонирами» истекает следующим летом, но главный акционер «Арсенала» Стэн Кронке готов продлить соглашение с французским специалистом до 2019 года.

Арсен Венгер работает с лондонцами с 1996 года.

Ранее Футбольная ассоциация Англии подтвердила отставку главного тренера национальной команды Сэма Эллардайса.



61-летний тренер стал объектом масштабного антикоррупционного расследования. По данным The Telegraph, Эллардайс просил у азиатского агентства 400 000 фунтов стерлингов за помощь в обходе трансферных правил FA. Сегодня утром Эллардайс встретился с руководителями FA Грегом Кларком и Мартином Гленном для обсуждения сложившейся ситуации. По данным источника, вероятность увольнения специалиста достаточно высока.



Сэм Эллардайс возглавил сборную Англии всего 67 дней назад. На этом посту он сменил Роя Ходжсона, который покинул команду после поражения от исландцев (1:2) в матче 1/8 финала Евро-2016.



Под руководством Эллардайса команда провела один официальный матч, обыграв Словакию (1:0) в матче квалификации ЧМ-2018.

