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Овечкин и Кузнецов вернулись в расположение «Вашингтона»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ХК «Вашингтон Кэпиталз»Комментарии

Форварды сборной России Александр Овечкин и Евгений Кузнецов начали занятия в тренировочном лагере «Вашингтона».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ-2016/17 стартует 12 октября.

Овечкин и Кузнецов защищали цвета сборной России на Кубке мира-2016. Наша команда уступила канадцам в полуфинале турнира со счетом 3:5.

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