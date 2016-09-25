Овечкин и Кузнецов вернулись в расположение «Вашингтона»
Форварды сборной России Александр Овечкин и Евгений Кузнецов начали занятия в тренировочном лагере «Вашингтона».
Welcome back from #WCH2016 @ovi8 and @Kuzya92 #CapsCamp pic.twitter.com/aJ5tselH19— Washington Capitals (@Capitals) 28 сентября 2016 г.
😃 @ovi8 #CapsCamp pic.twitter.com/hu2yD0jHOl— Washington Capitals (@Capitals) 28 сентября 2016 г.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ-2016/17 стартует 12 октября.
Овечкин и Кузнецов защищали цвета сборной России на Кубке мира-2016. Наша команда уступила канадцам в полуфинале турнира со счетом 3:5.
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