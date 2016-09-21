Ши Уэбер: Радулов станет важной частью «Монреаля»

Защитник «Монреаля» Ши Уэбер поделился мнением о партнере по команде Александре Радулове.

- Мы виделись с Радуловым до Кубка мира, когда я провел четыре дня в Монреале. Мы хорошо пообщались, теперь он женат, у него родился ребенок. Уверен, что он сумеет успешно вернуться в НХЛ, станет важной частью «Монреаля» и поможет команде, - цитирует Уэбера ТАСС.

Напомним, что Александр Радулов 1 июля в качестве свободного агента заключил однолетний контракт с «Монреалем» на сумму $5,75 млн.