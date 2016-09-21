Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейЦСКА3 : 0Куньлунь
ФутболКопенгаген4 : 0Брюгге
ФутболСпортинг2 : 0Легия
ФутболСевилья1 : 0Лион
ФутболМонако1 : 1Байер
ХоккейСКА3 : 2 БАдмирал
ФутболЛестер Сити1 : 0Порту
ФутболБоруссия2 : 2Реал
ФутболДинамо Загреб0 : 4Ювентус
ФутболЦСКА0 : 1Тоттенхэм
ТеннисУильямс2:6, 2:6Кузнецова
ХоккейАк Барс4 : 1Йокерит
ФутболБешикташ- : -Динамо Киев
ФутболРостов- : -ПСВ
ФутболСелтик- : -Манчестер Сити
ФутболРостов (мол)0 : 6ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва2 : 0Витязь
ФутболАтлетико- : -Бавария
ФутболАрсенал- : -Базель
ФутболБоруссия М- : -Барселона
ХоккейСибирь- : -Металлург
ХоккейСпартак- : -Автомобилист
ХоккейСКА- : -Куньлунь
ФутболФиорентина- : -Карабах
ФутболЗенит- : -Алкмар
ХоккейАвангард- : -Салават Юлаев
ХоккейЦСКА- : -Амур
ФутболСпарта- : -Интер
ФутболКраснодар- : -Ницца
ФутболФенербахче- : -Фейеноорд

Ши Уэбер: Радулов станет важной частью «Монреаля»

Андрей Ефимов
Источник:  ТАССКомментарии

Защитник «Монреаля» Ши Уэбер поделился мнением о партнере по команде Александре Радулове.

- Мы виделись с Радуловым до Кубка мира, когда я провел четыре дня в Монреале. Мы хорошо пообщались, теперь он женат, у него родился ребенок. Уверен, что он сумеет успешно вернуться в НХЛ, станет важной частью «Монреаля» и поможет команде, - цитирует Уэбера ТАСС.

Напомним, что Александр Радулов 1 июля в качестве свободного агента заключил однолетний контракт с «Монреалем» на сумму $5,75 млн.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Зайденберг подпишет контракт с «Айлендерс»35-летний немецкий защитник Деннис Зайденберг продолжит карьеру в клубе НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс».Овечкин и Кузнецов вернулись в расположение «Вашингтона»Форварды сборной России Александр Овечкин и Евгений Кузнецов начали занятия в тренировочном лагере «Вашингтона».Билл Дэйли: В данный момент у НХЛ нет реакции на желание Овечкина поехать на ОлимпиадуВице-президент НХЛ Билл Дэйли прокомментировал слова Александра Овечкина, который намерен принять участие в Олимпиаде-2018, даже если лига не отпустит в Корею своих игроков.Юрий Александров: С «Монреалем» у меня лишь пробный контракт, поэтому иллюзий никаких нетБывший защитник СКА и «Авангарда» Юрий Александров рассказал о том, как попал в тренировочный лагерь «Монреаля».Радулов дебютировал за «Монреаль» и набрал два очка в игре с «Вашингтоном»Клубы из НХЛ продолжают вести подготовку к сезону, проводя выставочные матчи.Александр Радулов забросил первую шайбу в составе «Монреаля»Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов забросил свою первую шайбу за новую команду.Билл Дэйли: Войнов может сыграть на следующем Кубке мира, если решит юридические проблемы в СШАЗаместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал, при каких условиях на Кубке мира сможет сыграть защитник СКА и сборной России Вячеслав Войнов.Овечкин – суперпрофи! Поэтому много забивать в сборной он не будет никогдаОвечкин – суперпрофи! Поэтому много забивать в сборной он не будет никогдаПочему лидер сборной России Александр Овечкин никогда не сможет реализовать в ней свои лучшие бомбардирские качества.Владимир Шалаев: Этот сезон Соботка проведет в «Авангарде»Президент «Авангарда» Владимир Шалаев прояснил ситуацию с нападающим команды Владимиром Соботкой.Нестеров подписал новый контракт с «Тампой-Бэй»Защитник сборной России Никита Нестеров подписал новый контракт с «Тампой-Бэй», выступающей в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает официальный сайт «Лайтнинг».Владислав Третьяк: На Олимпиаде должны играть сильнейшие хоккеисты. ОКР готов помочь игрокамПрезидент ФХР Владислав Третьяк рассказал о возможном посредничестве Олимпийского комитета России в переговорах по участию игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года.Ши Уэбер: В канадской раздевалке после второго периода все было спокойноШи Уэбер: В канадской раздевалке после второго периода все было спокойноЗащитник «Монреаля» и ассистент капитана сборной Канады Ши Уэбер поделился впечатлениями от матча с командой России (5:3) в полуфинале Кубка мира.Алексей Яшин: Шансы России против Канады очень великиАлексей Яшин: Шансы России против Канады очень великиУчастник двух Кубков мира Алексей Яшин – с ожиданиями накануне полуфинального суперматча Канада – Россия.Стив Айзерман: Мы хотим, чтобы Кучеров остался в «Тампе», но переговоры могут занять какое-то времяГенеральный менеджер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман надеется, что команде удастся сохранить в своих рядах форварда сборной России Никиту Кучерова.Игорь Есмантович: ЦСКА готов сыграть с «Монреалем» как в старые добрые временаГенеральный директор ХК ЦСКА Игорь Есмантович в интервью Sovsport.ru прокомментировал информацию о том, что КХЛ вышла на НХЛ с предложением вернуться к проведению матчей между командами обеих лиг.Экс-защитник «Локомотива» Григорьев пройдет просмотр в «Калгари»Бывший защитник ярославского «Локомотива» Михаил Григорьев пройдет просмотр в клубе НХЛ «Калгари». Об этом сообщает официальный сайт канадского клуба.Уэбер и Гецлаф не сыграют за Канаду в матче против сборной ЕвропыЗащитник Ши Уэбер и нападающий Райан Гецлаф не сыграют за сборную Канады в матче Кубка мира против команды Европы. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок.Орлов подписал новый контракт с «Вашингтоном»Защитник сборной России Дмитрий Орлов подписал новый контракт с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталс».Андрей Николишин: Ничушкин проиграет в спортивном плане, возвращаясь в КХЛБывший нападающий сборной России Андрей Николишин поделился мнением о решении форварда Валерия Ничушкина, выступавшего три сезона в «Далласе», вернуться в КХЛ.«Анахайм» подписал пробный контракт с бывшим нападающим «Адмирала» Бутом«Анахайм» подписал пробный контракт с нападающим Дэвидом Бутом, который примет участие в тренировочном лагере команды, сообщает «Чемпионат».

Монреаль
Монреалькалендарьстатистика
Ши Уэбер
Ши Уэбервсе новости
Александр Радулов
Александр Радуловвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение