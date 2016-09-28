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Зайденберг подпишет контракт с «Айлендерс»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

35-летний немецкий защитник Деннис Зайденберг продолжит карьеру в клубе НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс».

Хоккеист подпишет с «Островитянами» контракт на один сезон. Он заработает 1 миллион долларов США.

Ранее Зайденберг становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Бостона».

Немецкий защитник на Кубке мира-2016 играет за сборную Европы.

Матч

Канада - Европа - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Голы:

Маршанд (Бержерон, Кросби), 2:33 (1:0). Стэмкос (Гецлаф), 13:20 (2:0). Татар (Зайденберг, Копитар), 27:00 (2:1). Бержерон (Кросби, Маршанд), 49:24 (3:1).

Место и дата

28 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция


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