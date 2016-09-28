Зайденберг подпишет контракт с «Айлендерс»
35-летний немецкий защитник Деннис Зайденберг продолжит карьеру в клубе НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс».
Хоккеист подпишет с «Островитянами» контракт на один сезон. Он заработает 1 миллион долларов США.
Ранее Зайденберг становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Бостона».
Немецкий защитник на Кубке мира-2016 играет за сборную Европы.
Матч
Канада - Европа - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы:
Маршанд (Бержерон, Кросби), 2:33 (1:0). Стэмкос (Гецлаф), 13:20 (2:0). Татар (Зайденберг, Копитар), 27:00 (2:1). Бержерон (Кросби, Маршанд), 49:24 (3:1).
Место и дата
28 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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