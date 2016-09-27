Минское «Динамо» одержало в гостях волевую победу над «Ладой»
Хоккеисты минского «Динамо» победили в гостях «Ладу» со счетом 3:2.
Заброшенными шайбами в составе тольяттинской команды отметились Максим Рыбин и Станислав Бочаров. У минчан точными бросками отметлись Роб Клинкхаммер, Сергей Дрозд и Александр Матерухин.
КХЛ.
Регулярный чемпионат
Матч
Лада - Динамо Мн - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Голы:
Рыбин (Гуркин), 7:12 (1:0). Клинкхаммер (Крайчек, Хенкель), 35:38 (1:1). Бочаров (Костромитин), 43:33 (2:1). Дрозд (Бэйлен), 47:00 (2:2). Матерухин (Павлович), 52:33 (2:3).
Место и дата
28 сентября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
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