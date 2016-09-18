В чемпионате мира-2017 будет 21 этап
Всемирный совет Международной автомобильной федерации утвердил предварительный календарь чемпионата «Формулы-1» на 2017 год.
Утверждение предварительного календаря состоялось сегодня в Париже.
Российский этап чемпионата мира на «Автодроме Сочи» намечен на 30 апреля. Он будет четвертым по счету в сезонном расписании.
Предварительный календарь
26 марта - Австралия,
9 апреля - Китай,
16 апреля - Бахрейн,
30 апреля - Россия,
14 мая - Испания,
28 мая - Монако,
11 июня - Канада,
18 июня - Азербайджан,
2 июля - Австрия,
9 июля - Великобритания,
23 июля - Венгрия,
30 июля - Германия,
27 августа - Бельгия,
3 сентября - Италия,
17 сентября - Малайзия,
1 октября - Сингапур,
8 октября - Япония,
22 октября - США,
5 ноября - Мексика,
12 ноября - Бразилия,
26 ноября - ОАЭ.
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