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«Атлетико» - «Бавария». Стартовые составы команд

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Баварии» на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Атлетико»: Облак - Хуанфран, Годин, Савич, Филипе Луис - Габи, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско - Торрес, Гризманн.

«Бавария»: Нойер - Лам, Алаба, Мартинес, Боатенг - Алонсо, Видаль, Тьяго Алькантара, Рибери - Левандовски, Мюллер. 

Напомним, «Бавария» и «Атлетико» - соперники «Ростова» по групповому этапу Лиги чемпионов.

Матч

Атлетико - Бавария

Место и дата

28 сентября 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция


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