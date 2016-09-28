«Атлетико» - «Бавария». Стартовые составы команд

читайте также

«Ростов» - ПСВ. Стартовые составы команд Стали известны стартовые составы «Ростова» и ПСВ на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Групповой этап. 2-й тур. «Ростов» сыграет с ПСВ, «Атлетико» сразится с «Баварией» и другие матчи Sovsport.ru предлагает своим читателям ознакомиться с результатами матчей 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Ростов» - ПСВ: В продаже остается около 700 билетов На сайте «Ростова» продолжается продажа билетов на матч группового этапа Лиги чемпионов с ПСВ.

Дмитрий Хохлов: У «Ростова» неплохие шансы на успех в матче с ПСВ Бывший полузащитник ПСВ и сборной России Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от матча голландского клуба с «Ростовом» в Лиге чемпионов.

Марио Фернандес: Нам очень важно обыграть Монако Защитник Марио Фернандес поделился мнением об игре Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

Сергей Андреев: Команды Бенилюкса очень удобны для стиля игры «Ростова» Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев поделился ожиданиями от встречи ростовчан с ПСВ во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Ростов» забил два автогола и был разгромлен ПСВ в Юношеской лиге УЕФА Юношеская команда «Ростова» (U19) крупно уступила сверстникам из голландского ПСВ (0:6) в Юношеской лиге УЕФА.

Виталий Мутко: ЦСКА в матче с «Тоттенхэмом» смотрелся очень достойно Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал игру московского ЦСКА в матче Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

«Боруссия» М – «Барселона». Начало текстовой трансляции – 21.45 мск Сегодня в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» из Менхенгладбаха примет на домашней арене «Барселону».

Валерий Масалитин: «Тоттенхэм» обыграл ЦСКА полурезервным составом, это говорит о силе нашего чемпионата Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об игре армейцев с «Тоттенхэмом» (0:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Ростов» – ПСВ: гостей поддержат 53 болельщика ПСВ не останется без поддержки во время сегодняшнего матча Лиги чемпионов с «Ростовом».

Ролан Гусев: С Мусой ЦСКА мог бы обыграть «Тоттенхэм» Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев проанализировал поражение армейцев от «Тоттенхэма» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Ролан Гусев: Слова Семшова? А когда бронзовый призер РФПЛ выигрывал Кубок УЕФА – тоже низкий уровень чемпионата? Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал высказывание Игоря Семшова о том, что в поражении от «Тоттенхэма» виноваты не игроки армейцев, а уровень чемпионата России.

Владимир Пономарев: В матче с «Тоттенхэмом» ЦСКА нужно было действовать наглее Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением об игре армейцев с «Тоттенхэмом» (0:1) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Ростов» сыграет с ПСВ сине-желтой форме Как сообщает официальный Twitter ПСВ, голландский клуб выйдет на матч с «Ростовом» в зелено-белой форме.

Равиль Сабитов: ЦСКА не заслужил поражения в матче с «Тоттенхэмом» Бывший защитник «Локомотива» Равиль Сабитов прокомментировал поражение ЦСКА от «Тоттенхэма» (0:1) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Сергей Андреев: ПСВ будет посильнее «Аякса» – он является чемпионом страны, но это все-таки не «Бавария» Бывший нападающий сборной СССР, СКА и «Ростсельмаша» Сергей Андреев поделился мнением о предстоящей игре «Ростова» с ПСВ во 2-м раунде группового этапа Лиги чемпионов.

Уго Льорис: Мы играли против команды, которая глубоко осела в обороне Вратарь «Тоттенхэм» Уго Льорис прокомментировал победу над ЦСКА (1:0)) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Зинедин Зидан: Нам стыдно, что в трех последних встречах мы трижды играли вничью Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча с дортмундской «Боруссией» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.