«Атлетико» - «Бавария». Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Баварии» на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Атлетико»: Облак - Хуанфран, Годин, Савич, Филипе Луис - Габи, Коке, Сауль, Феррейра-Карраско - Торрес, Гризманн.
«Бавария»: Нойер - Лам, Алаба, Мартинес, Боатенг - Алонсо, Видаль, Тьяго Алькантара, Рибери - Левандовски, Мюллер.
Éste es el once que ha elegido @Simeone para medirse al @FCBayernES #AúpaAtleti #UCL #AtletiFCB pic.twitter.com/zwBWQhQKnF— Atlético de Madrid (@Atleti) 28 сентября 2016 г.
Unsere Aufstellung für #AtletiFCB: #packmas #MiaSanMia pic.twitter.com/vlbeEvWH5b— FC Bayern München (@FCBayern) 28 сентября 2016 г.
Напомним, «Бавария» и «Атлетико» - соперники «Ростова» по групповому этапу Лиги чемпионов.
Матч
Место и дата
28 сентября 21:45, Висенте Кальдерон, Текстовая трансляция
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