«Ростов» - ПСВ. Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Ростова» и ПСВ на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Ростов»: Джанаев - Терентьев, Мевля, Гранат, Навас, Калачев - Гацкан, Ерохин, Нобоа, Полоз - Азмун.
ПСВ: Зут - Ариас, Швааб, Изимат, Морено - Виллемс, Проппер, Хендрикс, Гуадрадо - де Йонг, Нарсингх.
Наш состав на матч с "ПСВ"!#UCL pic.twitter.com/j2RNB6C6V0— Football Club Rostov (@rostovfc) 28 сентября 2016 г.
OPSTELLING PSV. De honderdste in de UEFA Champions League. Deze elf gaan voor drie punten tegen FC Rostov. Kom op mannen! #rospsv pic.twitter.com/3ShiENEOou— PSV (@PSV) 28 сентября 2016 г.
Матч начнется в Ростове-на Дону в 21:45 по Москве.
В первом туре ростовчане на выезде уступили «Баварии» (0:5), а чемпионы
Голландии на своем поле проиграли мадридскому «Атлетико» (0:1).
Матч
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция