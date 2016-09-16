Евгений Тищенко: Из-за боя с Левитом мне написали столько гадостей, что было невозможно терпеть

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 российский тяжеловес Евгений Тищенко прокомментировал свое скандальное высказывание о жителях Казахстана.

Во время подготовки к интервью журналисты «Комсомольской правды» записывали беседу с Евгением. В один момент Тищенко произнес: «На самом деле, про реакцию публики – это лишнее. Меня и так все спрашивают… Я их не сильно уважаю на самом деле. В принципе, нацию не сильно уважаю».

Эти слова вызвали резко негативную реакцию со стороны болельщиков и официальных лиц с казахской стороны.

- За это время мне столько гадостей написали, что было уже невозможно терпеть. Хотя это не давало мне права так высказываться. В следующий раз надо думать, что говоришь. Я приношу свои извинения всем казахским болельщикам и казахскому народу за свое высказывание. Я уважаю все нации и здраво отношусь к критике. Многие даже не знают, как это тяжело – бороться на ринге, тем более в поединке за золотую медаль, отдавая все силы на результат.

Я получал сотни негативных отзывов, которые были написаны с грубыми словами, орфографическими ошибками. Письма отправляли и в адрес президента, и моей семьи. Было неприятно. Я был в Казахстане, и мне очень понравилось там, поэтому обидеть народ я не хотел. Это было спровоцировано не самыми порядочными людьми и журналистами, - прокомментировал свои слова Тищенко информационному агентству «Бел.ру».

Напомним, судьи признали Евгения Тищенко победителем финального боя олимпийского турнира в первом тяжелом весе (до 91 кг). Многие боксеры, промоутеры и болельщики посчитали, что в этом поединке сильнее был его противник Василий Левит, представляющий Казахстан.





