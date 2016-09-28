Посетители Sovsport.ru считают, что «Ростов» победит ПСВ
Читатели нашего портала полагают, что «Ростов» одержит победу над голландским ПСВ в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Матч
Голы
Полоз 8 (1:0). Прюппер 14 (1:1). Полоз 37 (2:1). де Йонг Л. 45 (2:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Терентьев, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз, Азмун
ПСВ: Зут, Хендрикс, Шваб, Морено, Виллемс, Ариас, Изимат Марин, Гуардадо, Прюппер, Нарсинг, де Йонг Л.
Незабитые пенальти
Прюппер (ПСВ), 57
Предупреждения:
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция
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