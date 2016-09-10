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Андрей Кириленко: Хорошо бы выиграть 13 матчей на Евробаскете!

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Президент РФБ Андрей Кириленко подвел итоги выступления мужской сборной России в квалификации чемпионата Европы 2017 года.

- Этим летом все наши сборные выступили успешно. Но главное внимание, как вишенка на торте, привлекала, конечно, главная мужская команда, - отметил Кириленко на традиционной встрече с журналистами, прошедшей в формате круглого стола. – В 13 матчах, включая 9 товарищеских игр и 4 встречи квалификации Евробаскета-2017, мы одержали 13 побед. Вот бы повторить этот результат следующим летом, уже на главном турнире! Причем меня, не как президента РФБ, а как бывшего игрока, больше порадовало, как именно наши ребята выглядели на площадке. Раньше часто казалось, что сборная не уверенна в себе, и соперники этим пользовались. Сейчас же команда действовала надежно даже в сложные моменты матчей. Это, конечно, и следствие той атмосферы в раздевалке, которая у нас была сейчас – заметно лучшая, чем прошлым летом. И заслуга работы главного тренера Сергея Базаревича.

Напомним, что сборная России заняла 1-е место в своей отборочной группе, по два раза обыграв команды Швеции и Боснии и Герцеговины.

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