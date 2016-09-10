Андрей Кириленко: Хорошо бы выиграть 13 матчей на Евробаскете!
Президент РФБ Андрей Кириленко подвел итоги выступления мужской сборной России в квалификации чемпионата Европы 2017 года.
- Этим летом все наши сборные выступили успешно. Но главное внимание, как вишенка на торте, привлекала, конечно, главная мужская команда, - отметил Кириленко на традиционной встрече с журналистами, прошедшей в формате круглого стола. – В 13 матчах, включая 9 товарищеских игр и 4 встречи квалификации Евробаскета-2017
Напомним, что сборная России заняла 1-е место в своей отборочной группе, по два раза обыграв команды Швеции и Боснии и Герцеговины.