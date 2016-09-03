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Андрей Кириленко: Матч с Боснией обновил рейтинговый рекорд

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отметил рост интереса со стороны болельщиков к мужской сборной России.

- Мы внимательно следим за всеми аспектами, которые характеризуют интерес к баскетболу в стране, - рассказал Кириленко на традиционной встрече с журналистами, прошедшей в формате круглого стола. - В частности – за телевизионными рейтингами. Так вот, средний рейтинг баскетбольных трансляций в России – 1,2. Товарищеский матч с финнами в Санкт-Петербурге почти удвоил это число – до показателя 2,0. А игра с Боснией в Перми установила абсолютный рекорд – 3,4! Главное, что надо было сделать – создать качественный продукт, - в данном случае, телекартинку, упаковать его в красивую упаковку и предложить зрителю. Чтобы он не переключил канал, если случайно наткнулся на баскетбол, а наоборот – даже случайно наткнувшись, отложил бы пульт в сторону и продолжил смотреть.

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