Полоз забил первый гол «Ростова» на групповом этапе Лиги чемпионов
«Ростов» вышел вперед в матче с ПСВ на групповом этапе Лиги чемпионов.
На 8-й минуте Александр Ерохин нашел в штрафной площади чемпионов Голландии Дмитрия Полоза, за которым явно недосмотрели защитники ПСВ. Его удар оказался точным.
Таким образом, «Ростов» забил первый в истории клуба гол на групповых стадиях Лиги чемпионов.
В первом туре ростовчане уступили в Мюнхене «Баварии» со счетом 0:5.
Матч
Голы
Полоз 8 (1:0). Прюппер 14 (1:1). Полоз 37 (2:1). де Йонг Л. 45 (2:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Терентьев, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз, Азмун
ПСВ: Зут, Хендрикс, Шваб, Морено, Виллемс, Ариас, Изимат Марин, Гуардадо, Прюппер, Нарсинг, де Йонг Л.
Незабитые пенальти
Прюппер (ПСВ), 57
Предупреждения:
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция