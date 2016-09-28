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Полоз забил первый гол «Ростова» на групповом этапе Лиги чемпионов

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Ростов» вышел вперед в матче с ПСВ на групповом этапе Лиги чемпионов.

На 8-й минуте Александр Ерохин нашел в штрафной площади чемпионов Голландии Дмитрия Полоза, за которым явно недосмотрели защитники ПСВ. Его удар оказался точным.

Таким образом, «Ростов» забил первый в истории клуба гол на групповых стадиях Лиги чемпионов.

В первом туре ростовчане уступили в Мюнхене «Баварии» со счетом 0:5.

Матч

Ростов - ПСВ - 2:2 (2:2)

2-й тайм

Голы

Полоз 8 (1:0). Прюппер 14 (1:1). Полоз 37 (2:1). де Йонг Л. 45 (2:2).

Состав

Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Терентьев, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз, Азмун

ПСВ: Зут, Хендрикс, Шваб, Морено, Виллемс, Ариас, Изимат Марин, Гуардадо, Прюппер, Нарсинг, де Йонг Л.

Незабитые пенальти

Прюппер (ПСВ), 57

Предупреждения:

Навас, 57 - Хендрикс, 57

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция


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