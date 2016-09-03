Андрей Кириленко: Матчи женской сборной пройдут в Курске

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал, где наша женская команда проведет оставшиеся встречи квалификации Евробаскета-2017 .

– Как вы знаете, в предыдущем туре мы в гостях обыграли Грецию с разницей всего в 1 очко, - отметил Кириленко на традиционной встрече с журналистами, прошедшей в формате круглого стола. – Это, конечно, совсем мизерное преимущество, поэтому изучать расклады по дополнительным показателям в группе нет смысла. Чтобы попасть на Евробаскет, надо выполнить простое условие: выиграть обе оставшиеся встречи – 19 ноября у Швейцарии и 23 ноября у той же Греции. Тем более, оба поединка пройдут на нашей площадке. Мы решили провести эти матчи в Курске. Во-первых, так будет удобнее сборной – не придется никуда переезжать. Во-вторых, в городе развит интерес к женскому баскетболу, ведь там есть курское «Динамо», выступающее в суперлиге. Надеюсь, девушки уверенно доведут отборочный турнир до конца и, как и наша мужская команда, пробьется в основную часть чемпионата Европы.

Напомним, что после четырех туров сборная России возглавляет таблицу группы F, не потерпев ни одного поражения.