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Андрей Кириленко: Мы сразу предупредили игроков, что нам придется экономить

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Глава РФБ Андрей Кириленко ответил на критику форварда ЦСКА и сборной России Андрея Воронцевича о том, что нашей главной команде могли бы обеспечить лучшие условия проживания во время проведения летних матчей.

– Я всегда говорил, повторю еще раз – наш главный принцип в том, чтобы в сборную приезжали только те баскетболисты, кто хочет и готов играть в настоящий момент, – рассказал Кириленко. – Силой никого тащить не будем. Изначально, когда команда собралась, мы всем ребятам объяснили – РФБ до сих пор не рассчитался со всеми долгами, мы по-прежнему стеснены в средствах, так что где-то придется ужаться. При этом летали парни бизнес-классом, а не в экономе, закрывая уши коленями. Да, жили в 3-звездочных отелях, а не в 5-звездочных… Но большего мы позволить себе не могли. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы все игроки селились в люксах, заказывали еду из ресторана в номер и приезжали на арену на арендованных дорогих машинах – каждый на своей, а не все вместе в автобусе. Но позволить себе это РФБ пока не может.

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