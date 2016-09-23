Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейЦСКА3 : 0Куньлунь
ФутболКопенгаген4 : 0Брюгге
ФутболСпортинг2 : 0Легия
ФутболСевилья1 : 0Лион
ФутболМонако1 : 1Байер
ХоккейСКА3 : 2 БАдмирал
ФутболЛестер Сити1 : 0Порту
ФутболБоруссия2 : 2Реал
ФутболДинамо Загреб0 : 4Ювентус
ФутболЦСКА0 : 1Тоттенхэм
ТеннисУильямс2:6, 2:6Кузнецова
ХоккейАк Барс4 : 2Йокерит
ФутболБешикташ1 : 0Динамо Киев
ФутболРостов2 : 2ПСВ
ФутболСелтик3 : 3Манчестер Сити
ФутболРостов (мол)0 : 6ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва3 : 0Витязь
ФутболАтлетико1 : 0Бавария
ФутболАрсенал2 : 0Базель
ФутболБоруссия М1 : 0Барселона
ХоккейСибирь- : -Металлург
ХоккейСпартак- : -Автомобилист
ХоккейСКА- : -Куньлунь
ФутболФиорентина- : -Карабах
ФутболЗенит- : -Алкмар
ХоккейАвангард- : -Салават Юлаев
ХоккейЦСКА- : -Амур
ФутболСпарта- : -Интер
ФутболКраснодар- : -Ницца
ФутболФенербахче- : -Фейеноорд

Майк Бэбкок: Мэттьюс начнет в «Торонто» на позиции центрфорварда третьего звена

Андрей Ефимов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Торонто» и сборной Канады Майк Бэбкок оценил перспективы нападающего молодых звезд Северной Америки Остона Мэттьюса в составе «Мэйпл Лифс».

- Выступление на Кубке мира никак не изменило моего мнения о Мэттьюсе. Он хорош, он будет важным игроком для «Торонто». Конечно, мне еще нужно лучше узнать его, но времени достаточно. Он начнет работать на позиции центрфорварда третьего звена, посмотрим, как быстро он поднимется выше. Уверен, у него есть все, чтобы стать доминирующим игроком в НХЛ, - цитирует Бэбкока «Р-Спорт».

Напомним, что 18-летний нападающий Остон Мэттьюс был выбран «Мэйпл Лифс» под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2016 года.

В нынешнем сезоне центрфорвард набрал 46 (24+22) очков в 36 матчах регулярного чемпионата швейцарской NLA, а также сделал три результативные передачи в четырех матчах плей-офф.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Зайденберг подпишет контракт с «Айлендерс»35-летний немецкий защитник Деннис Зайденберг продолжит карьеру в клубе НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс».Ши Уэбер: Радулов станет важной частью «Монреаля»Защитник «Монреаля» Ши Уэбер поделился мнением о партнере по команде Александре Радулове.Овечкин и Кузнецов вернулись в расположение «Вашингтона»Форварды сборной России Александр Овечкин и Евгений Кузнецов начали занятия в тренировочном лагере «Вашингтона».Билл Дэйли: В данный момент у НХЛ нет реакции на желание Овечкина поехать на ОлимпиадуВице-президент НХЛ Билл Дэйли прокомментировал слова Александра Овечкина, который намерен принять участие в Олимпиаде-2018, даже если лига не отпустит в Корею своих игроков.Юрий Александров: С «Монреалем» у меня лишь пробный контракт, поэтому иллюзий никаких нетБывший защитник СКА и «Авангарда» Юрий Александров рассказал о том, как попал в тренировочный лагерь «Монреаля».Радулов дебютировал за «Монреаль» и набрал два очка в игре с «Вашингтоном»Клубы из НХЛ продолжают вести подготовку к сезону, проводя выставочные матчи.Александр Радулов забросил первую шайбу в составе «Монреаля»Российский нападающий «Монреаля» Александр Радулов забросил свою первую шайбу за новую команду.Билл Дэйли: НХЛ может пропустить Олимпиаду в Корее, но поехать в Пекин (видео)Билл Дэйли: НХЛ может пропустить Олимпиаду в Корее, но поехать в Пекин (видео)Корреспондент Sovsport.ru послушал вице-президента НХЛ Билла Дэйли, который поделился мыслями об Олимпиаде.Билл Дэйли: Войнов может сыграть на следующем Кубке мира, если решит юридические проблемы в СШАЗаместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал, при каких условиях на Кубке мира сможет сыграть защитник СКА и сборной России Вячеслав Войнов.Овечкин – суперпрофи! Поэтому много забивать в сборной он не будет никогдаОвечкин – суперпрофи! Поэтому много забивать в сборной он не будет никогдаПочему лидер сборной России Александр Овечкин никогда не сможет реализовать в ней свои лучшие бомбардирские качества.Владимир Шалаев: Этот сезон Соботка проведет в «Авангарде»Президент «Авангарда» Владимир Шалаев прояснил ситуацию с нападающим команды Владимиром Соботкой.Герман Титов: Мне очень понравилась сборная Северной Америки на Кубке мираГлавный тренер московского «Спартака» Герман Титов признался, что ему импонирует игровой стиль сборной Северной Америки.Максим Кондратьев: Только приехал в «Торонто» - сразу начали узнавать на улицеЗащитник «Амура» Максим Кондратьев, который в сезоне 2003-2004 выступал в НХЛ за «Торонто», высказал мнение о заокеанском хоккее.Нестеров подписал новый контракт с «Тампой-Бэй»Защитник сборной России Никита Нестеров подписал новый контракт с «Тампой-Бэй», выступающей в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает официальный сайт «Лайтнинг».Владислав Третьяк: На Олимпиаде должны играть сильнейшие хоккеисты. ОКР готов помочь игрокамПрезидент ФХР Владислав Третьяк рассказал о возможном посредничестве Олимпийского комитета России в переговорах по участию игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года.Алексей Яшин: Шансы России против Канады очень великиАлексей Яшин: Шансы России против Канады очень великиУчастник двух Кубков мира Алексей Яшин – с ожиданиями накануне полуфинального суперматча Канада – Россия.Стив Айзерман: Мы хотим, чтобы Кучеров остался в «Тампе», но переговоры могут занять какое-то времяГенеральный менеджер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман надеется, что команде удастся сохранить в своих рядах форварда сборной России Никиту Кучерова.Игорь Есмантович: ЦСКА готов сыграть с «Монреалем» как в старые добрые временаГенеральный директор ХК ЦСКА Игорь Есмантович в интервью Sovsport.ru прокомментировал информацию о том, что КХЛ вышла на НХЛ с предложением вернуться к проведению матчей между командами обеих лиг.Самые спорные моменты Кубка мира - 2016Самые спорные моменты Кубка мира - 2016Видеообзор всех спорных моментов группового этапа Кубка мира 2016.5 фатальных ошибок группового этапа Кубка мира – 20165 фатальных ошибок группового этапа Кубка мира – 2016Видеоподборка грубейших ошибок в обороне, ставшими ключевыми для сборных.

Северная Америка
Северная Америкакалендарьстатистика
Торонто
Торонтокалендарьстатистика
Остон Мэттьюз
Остон Мэттьюзвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение