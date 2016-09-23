Майк Бэбкок: Мэттьюс начнет в «Торонто» на позиции центрфорварда третьего звена

Главный тренер «Торонто» и сборной Канады Майк Бэбкок оценил перспективы нападающего молодых звезд Северной Америки Остона Мэттьюса в составе «Мэйпл Лифс».

- Выступление на Кубке мира никак не изменило моего мнения о Мэттьюсе. Он хорош, он будет важным игроком для «Торонто». Конечно, мне еще нужно лучше узнать его, но времени достаточно. Он начнет работать на позиции центрфорварда третьего звена, посмотрим, как быстро он поднимется выше. Уверен, у него есть все, чтобы стать доминирующим игроком в НХЛ, - цитирует Бэбкока «Р-Спорт».

Напомним, что 18-летний нападающий Остон Мэттьюс был выбран «Мэйпл Лифс» под первым номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2016 года.

В нынешнем сезоне центрфорвард набрал 46 (24+22) очков в 36 матчах регулярного чемпионата швейцарской NLA, а также сделал три результативные передачи в четырех матчах плей-офф.