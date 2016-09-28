«Ростов» продал билеты на несуществующие места на матч с ПСВ за 10 тысяч рублей

Ролан Гусев: Слова Семшова? А когда бронзовый призер РФПЛ выигрывал Кубок УЕФА – тоже низкий уровень чемпионата?

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал высказывание Игоря Семшова о том, что в поражении от «Тоттенхэма» виноваты не игроки армейцев, а уровень чемпионата России.