«Ростов» продал билеты на несуществующие места на матч с ПСВ за 10 тысяч рублей
Билетная служба «Ростова» по ошибке продала билеты на несуществующие места стадиона «Олимп-2»
на матч группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает ТАСС.
По регламенту Лиги чемпионов «Ростову» пришлось увеличить вместимость пресс-ложи. Дополнительные места для журналистов заняли три ряда трибуны. На 13-м ряду вместо кресел были установлены столики для прессы. При этом в кассе билеты на 13-й ряд продавались по 10 тысяч рублей.
Добавим, что вместимость стадиона «Олимп-2» 15 840 зрителей.
Напомним, во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» принимает голландский ПСВ.
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