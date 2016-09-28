Стерлинг отметился автоголом и голом в течение восьми минут
Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг стал главным героем первого тайма матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком».
На 20-й минуте мяч рикошетом от ноги Стерлинга оказался в воротах Клаудио Браво, что позволило хозяевам поля выйти вперед.
А через 8 минут Рахим поразил уже чужие ворота, реализовав выход один на один после передачи Давида Сильвы.
Матч
Селтик - Манчестер Сити - 3:3 (2:2)2-й тайм
Голы
Дембеле 3 (1:0). Фернандиньо 12 (1:1). Стерлинг 20 (2:1 - автогол). Стерлинг 30 (2:2). Дембеле 47 (3:2). Нолито 55 (3:3).
Состав
Селтик: Гордон, Лустиг, Святченко, Туре, Тирни, Форрест, Рогич (Армстронг, 58), Биттон, Браун, Синклер, Дембеле
Манчестер Сити: Браво, Клиши, Отаменди, Сабалета, Коларов, Нолито, Стерлинг, Фернандиньо, Силва, Гюндоган, Агуэро
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
28 сентября 21:45, Селтик Парк, Текстовая трансляция