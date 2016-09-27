Сергей Орешкин: Последние игры потащили при помощи болельщиков

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу своей команды над «Витязем».

- Хорошо отыграли сегодня. Последние игры потащили при помощи болельщиков. Много ошибок, проблемы с большинством, но мы работаем над этим. Матч хороший, счёт говорит сам за себя. По игре Кокарева вы сами видите — он сегодня сыграл первый матч и сразу забил, - цитирует Орешкина «Чемпионат».

Напомним, что в сегодняшнем домашнем матче «Динамо» переиграло «Витязь» со счетом 3:0. Заброшенными шайбами у «бело-голубых» отметились Иван Игумнов, Семен Кокуев и Денис Кокарев. Вратарь «Динамо» Александр Еременко записал на свой счет первый в сезоне «сухой» матч.