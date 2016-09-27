КХЛ. «Ак Барс» победил «Йокерит», «Динамо» выиграло у «Витязя» и другие матчи
В среду в регулярном матче КХЛ прошли четыре матча.
КХЛ.
Регулярный чемпионат
Матч
Лада - Динамо Мн - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
Голы:
Рыбин (Гуркин), 7:12 (1:0). Клинкхаммер (Крайчек, Хенкель), 35:38 (1:1). Бочаров (Костромитин), 43:33 (2:1). Дрозд (Бэйлен), 47:00 (2:2). Матерухин (Павлович), 52:33 (2:3).
Место и дата
28 сентября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
Матч
Ак Барс - Йокерит - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Голы:
Азеведо (Токранов, Ткачёв), 14:16 (1:0). Керянен (Лаюнен, Хишон), 30:25 (1:1). Свитов (Азеведо, Ткачёв), 36:25 (2:1). Секач (Токранов, Азеведо), 41:27 (3:1). Чибисов 47:43 (4:1). Йоэнсуу (Регин, Ниеми), 52:06 (4:2).
Место и дата
28 сентября 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Нефтехимик - Динамо Р - 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Голы:
Щитов (Гюнге, Макаров К.), 3:20 (1:0). Полыгалов (Секстон, Сергеев), 9:15 (2:0). Редлихc М. (Галвиньш, Счастливый), 26:18 (2:1). Саллинен (Полыгалов, Секстон), 29:52 (3:1).
Место и дата
28 сентября 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция