Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисУильямс2:6, 2:6Кузнецова
ХоккейАк Барс4 : 2Йокерит
ФутболБешикташ1 : 1Динамо Киев
ФутболРостов2 : 2ПСВ
ФутболСелтик3 : 3Манчестер Сити
ФутболРостов (мол)0 : 6ПСВ (мол)
ХоккейДинамо Москва3 : 0Витязь
ФутболАтлетико1 : 0Бавария
ФутболАрсенал2 : 0Базель
ФутболБоруссия М1 : 2Барселона
ХоккейСибирь- : -Металлург
ХоккейСпартак- : -Автомобилист
ХоккейСКА- : -Куньлунь
ФутболФиорентина- : -Карабах
ФутболЗенит- : -Алкмар
ХоккейАвангард- : -Салават Юлаев
ХоккейЦСКА- : -Амур
ФутболСпарта- : -Интер
ФутболКраснодар- : -Ницца
ФутболМанчестер Юнайтед- : -Заря
ХоккейЕвропа- : -Канада
ХоккейЛокомотив- : -Витязь
ФутболРеал Сосьедад- : -Бетис
ХоккейЛада- : -Йокерит
ХоккейАк Барс- : -Динамо Рига
ФутболЭвертон- : -Кристал Пэлас

КХЛ. «Ак Барс» победил «Йокерит», «Динамо» выиграло у «Витязя» и другие матчи

Андрей Ефимов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В среду в регулярном матче КХЛ прошли четыре матча.

КХЛ.
Регулярный чемпионат

Матч

Лада - Динамо Мн - 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)

Голы:

Рыбин (Гуркин), 7:12 (1:0). Клинкхаммер (Крайчек, Хенкель), 35:38 (1:1). Бочаров (Костромитин), 43:33 (2:1). Дрозд (Бэйлен), 47:00 (2:2). Матерухин (Павлович), 52:33 (2:3).

Место и дата

28 сентября 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция

Матч

Ак Барс - Йокерит - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы:

Азеведо (Токранов, Ткачёв), 14:16 (1:0). Керянен (Лаюнен, Хишон), 30:25 (1:1). Свитов (Азеведо, Ткачёв), 36:25 (2:1). Секач (Токранов, Азеведо), 41:27 (3:1). Чибисов 47:43 (4:1). Йоэнсуу (Регин, Ниеми), 52:06 (4:2).

Место и дата

28 сентября 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Нефтехимик - Динамо Р - 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Голы:

Щитов (Гюнге, Макаров К.), 3:20 (1:0). Полыгалов (Секстон, Сергеев), 9:15 (2:0). Редлихc М. (Галвиньш, Счастливый), 26:18 (2:1). Саллинен (Полыгалов, Секстон), 29:52 (3:1).

Место и дата

28 сентября 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо - Витязь - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Игумнов (Горовиков, Кокарев), 11:26 (1:0). Кокуёв (Соловьёв, Робинсон), 33:18 (2:0). Кокарев (Игумнов), 59:17 (3:0).

Место и дата

28 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Орешкин: Последние игры потащили при помощи болельщиковГлавный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу своей команды над «Витязем».Иностранный легион, выйди вон!Иностранный легион, выйди вон!Провальное выступление зарубежных клубов в КХЛ заставляет серьезно задуматься о сокращении нашей лиги.Минское «Динамо» одержало в гостях волевую победу над «Ладой»Хоккеисты минского «Динамо» победили в гостях «Ладу» со счетом 3:2.Совет учредителей «Куньлуня» обсудит строительство новой арены в ПекинеСовет учредителей китайского ХК «Куньлунь» обсудит возможность строительства в Пекине новой арены для команды. Об этом сообщил председатель совета учредителей Чжао Сяоюй.Роман Ротенберг: Дацюк вернется в строй в ближайшее времяВице-президент СКА Роман Ротенберг рассказал о состоянии нападающего Павла Дацюка, получившего травму в матче Кубке мира Россия - Северная Америка.Владимир Соботка: Сделаю все, чтобы помочь «Авангарду» остаться на первом местеНападающий «Авангарда» Владимир Соботка дал первое интервью после возвращения в Омск.Вратарь «Спартака» Беспалов приступил к тренировкам на льдуГолкипер «Спартака» Никита Беспалов провел первую тренировку в общей группе.Борис Михайлов: Дайте Ничушкину время, и он покажет себяДвукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал появление в команде нападающего Валерия Ничушкина.Борис Михайлов: Сорокин один из сильнейших вратарей КХЛДвукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил старт ЦСКА в сезоне Континентальной хоккейной лиге.«Куньлунь» подписал нападающего Виделля«Куньлунь Ред Стар» подписал контракт с форвардом Линусом Виделлем, сообщается на официальном сайте КХЛ.Игорь Ларионов: Делать турнир без прибыли может только КХЛ (видео)Игорь Ларионов: Делать турнир без прибыли может только КХЛ (видео)Обозреватель Sovsport.ru поговорил со знаменитым форвардом Игорем Ларионовым, который представляет Лигу легенд в Северной Америке.Александр Андриевский: Довольны, что увозим из Петербурга одно очкоГлавный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвел итоги выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3 Б).Евгений Дадонов: Физически после Кубка мира чувствую себе нормально, но головой еще не перестроилсяФорвард СКА Евгений Дадонов после матча против «Адмирала» (3:2 Б) поделился впечатлениями от выступления на Кубке мира в составе сборной России.Олег Знарок: Игра с «Адмиралом» была как в туманеГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе над «Адмиралом» (3:2Б) и рассказал об акклиматизации после возвращения с Кубка мира.Александр Дергачев: Смазали концовку игры с «Адмиралом», так нельзя игратьНападающий СКА Александр Дергачев поделился впечатлениями от победы над «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 Б).«Выпил литр кофе! Игра как в тумане...» Знарок и сборники вернулись в СКА«Выпил литр кофе! Игра как в тумане...» Знарок и сборники вернулись в СКАТренерский штаб и Вадим Шипачев с Евгением Дадоновым на следующий день после возвращения из Канады вышли на матч с «Адмиралом».КХЛ. «Авангард» уступил «Металлургу» (Мг), ЦСКА обыграл «Куньлунь» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.СКА по буллитам обыграл «Адмирал» в первом матче после возвращения Знарка с Кубка мираПетербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Адмиралом» из Владивостока со счетом 3:2.«Северсталь» одержала домашнюю победу над «Амуром»Хоккеисты «Северстали» нанесли поражение «Амуру» в матче регулярного чемпионата КХЛ.Даллмэн выполнил 200-ю передачу в КХЛСегодня в матче регулярного чемпионата КХЛ встречаются «Сочи» и «Барыс». На данны момент гости уверенно обыгрывают своего соперника со счетом 6:3.

Йокерит
Йокериткалендарьстатистика
Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
Витязь
Витязькалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение