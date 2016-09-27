КХЛ. «Ак Барс» победил «Йокерит», «Динамо» выиграло у «Витязя» и другие матчи

Евгений Дадонов: Физически после Кубка мира чувствую себе нормально, но головой еще не перестроился

Форвард СКА Евгений Дадонов после матча против «Адмирала» (3:2 Б) поделился впечатлениями от выступления на Кубке мира в составе сборной России.