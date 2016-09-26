Gambit Esports ищет тренера в состав по CS:GO

Организация Gambit Esports начала поиски главного тренера команды по Counter-Strike: Global Offensive.



В связи с неудовлетворительными результатами коллектива Gambit в первой половине 2016 года организацией было принято решение отстранить Александра «beast» Яковлева от обязанностей главного тренера. С августа тренерские функции временно исполняет аналитик команды, Рустам «TSaGa» Цаголов. Ввиду сложившейся ситуации в Gambit Esports появилась вакансия главного тренера CS:GO состава.



Обязанности:

Подбор и обучение игроков основного и дублирующего составов

Разработка и воплощение программ индивидуальных и командных тренировок

Разработка тактических планов к предстоящим матчам совместно с аналитиком команды

Ведение учета тренировочного процесса

Участие в выступлениях команды, тренировках, собраниях и разборах игр

Самостоятельное повышение профессиональной эрудиции

Выполнение других распоряжений руководства клуба



Требования:

Возраст от 25 лет и старше

Прекрасное знание CS:GO и соревновательной сцены

Наличие высшего образования

Свободное владение русским и английским языками

Приветствуется образование и/или опыт в сфере спортивной психологии или управления кадрами



Присылать заявки нужно до 11 октября. Также требуется приложить мотивационное письмо и дополнительные материалы, которые помогут организации понять, насколько хорошо кандидат разбирается в стратегической составляющей игры.

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