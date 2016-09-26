Gambit Esports ищет тренера в состав по CS:GO
Организация Gambit Esports начала поиски главного тренера команды по Counter-Strike: Global Offensive.
В связи с неудовлетворительными результатами коллектива Gambit в первой половине 2016 года организацией было принято решение отстранить Александра «beast» Яковлева от обязанностей главного тренера. С августа тренерские функции временно исполняет аналитик команды, Рустам «TSaGa» Цаголов. Ввиду сложившейся ситуации в Gambit Esports появилась вакансия главного тренера CS:GO состава.
Обязанности:
Подбор и обучение игроков основного и дублирующего составов
Разработка и воплощение программ индивидуальных и командных тренировок
Разработка тактических планов к предстоящим матчам совместно с аналитиком команды
Ведение учета тренировочного процесса
Участие в выступлениях команды, тренировках, собраниях и разборах игр
Самостоятельное повышение профессиональной эрудиции
Выполнение других распоряжений руководства клуба
Требования:
Возраст от 25 лет и старше
Прекрасное знание CS:GO и соревновательной сцены
Наличие высшего образования
Свободное владение русским и английским языками
Приветствуется образование и/или опыт в сфере спортивной психологии или управления кадрами
Присылать заявки нужно до 11 октября. Также требуется приложить мотивационное письмо и дополнительные материалы, которые помогут организации понять, насколько хорошо кандидат разбирается в стратегической составляющей игры.