Команда Team Spirit вышла в плей-офф СНГ-отборочных к EPICENTER: Moscow.



В последнем матче группы Team Spirit обыграла коллектив NokSuKao со счетом 2:1 и вышла в плей-офф, где сыграет с командой Tengri.



Список приглашенных команд на турнир: G2 Esports, Ninjas in Pyjamas, fnatic, Natus Vincere, SK Gaming, Virtus.pro.



EPICENTER: Moscow пройдет с 17 по 23 октября, полуфиналы и гранд-финал запланированы на 22-23 октября в спортивно-развлекательном комплексе «ВТБ Ледовый Дворец».